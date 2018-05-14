В Бабушкинском прошли соревнования по легкой атлетике

В рамках спартакиады «Мир равных возможностей» 10 мая на территории Бабушкинского района прошли соревнования по легкой атлетике для лиц с ограниченными возможностями, организатором которых выступил спортивно-досуговый центр «Брэк».

Об этом сообщила директор центра.

— Соревнования протяженностью в один час проходили на спортивной площадке во дворе дома № 2 в Чукотском проезде. В мероприятии приняли участие жители Бабушкинского района с ограниченными возможностями, — рассказала Марина Алексашкина.

По ее словам, дистанция для соревнующихся составила 250 метров. (вт)