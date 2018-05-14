Ещё
В Бабушкинском прошли соревнования по легкой атлетике
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бабушкинском прошли соревнования по легкой атлетике 

Управа района Бабушкинский 11 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В рамках спартакиады «Мир равных возможностей» 10 мая на территории Бабушкинского района прошли соревнования по легкой атлетике для лиц с ограниченными возможностями, организатором которых выступил спортивно-досуговый центр «Брэк».
Об этом сообщила директор центра.
— Соревнования протяженностью в один час проходили на спортивной площадке во дворе дома № 2 в Чукотском проезде. В мероприятии приняли участие жители Бабушкинского района с ограниченными возможностями, — рассказала Марина Алексашкина.
По ее словам, дистанция для соревнующихся составила 250 метров. (вт)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Женская команда по мини-футболу из Бабушкинского выступила на открытом турнире В Бабушкинском прошел этап чемпионата района по мини футболу Школьницы из Бабушкинского получили дипломы олимпиады «Не прервется связь поколений»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитову хотят оставить за бортом49
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ22
«На груди игроков написано „Россия“, они рождены с пасами»
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ25
Муж Аршавиной отказывается от их общих детей46
Видео
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение