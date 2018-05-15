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Екатерина Зоркова выиграла первенство России по легкой атлетике среди глухих
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Екатерина Зоркова выиграла первенство России по легкой атлетике среди глухих 

Собака 6 часов назад
Фото: Собака
Нижегородская спортсменка Екатерина Зоркова завоевала «золото» на первенстве России по легкой атлетике среди глухих. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
Соревнования проходили в Смоленске с 10 по 13 мая. Екатерина стала лучшей на дистанции 400 метров.
Также спортсмены Центра спортивной подготовки успешно выступили на чемпионате России по настольному теннису среди инвалидов по слуху: Егор Астафьев взял «золото» в номинации «смешанные пары», «серебро» в номинации «мужские пары», а в командном зачете команда «Центра» заняла третье место. Соревнования проходили с 1 по 7 мая в Чебоксарах.
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