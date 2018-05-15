Екатерина Зоркова выиграла первенство России по легкой атлетике среди глухих 

Нижегородская спортсменка Екатерина Зоркова завоевала «золото» на первенстве России по легкой атлетике среди глухих. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
Соревнования проходили в Смоленске с 10 по 13 мая. Екатерина стала лучшей на дистанции 400 метров.
Также спортсмены Центра спортивной подготовки успешно выступили на чемпионате России по настольному теннису среди инвалидов по слуху: Егор Астафьев взял «золото» в номинации «смешанные пары», «серебро» в номинации «мужские пары», а в командном зачете команда «Центра» заняла третье место. Соревнования проходили с 1 по 7 мая в Чебоксарах.