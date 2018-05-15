Исинбаева признана лучшей женщиной 2018 года в Монте-Карло

Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила, что получила премию в Монте-Карло за благотворительную деятельность.

«Я была удостоена чести быть награжденной премией «Монте-Карло. Лучшая женщина 2018 года» за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как чемпиона за мир!

Премия учреждена фондом «Женщины в спорте» и является международной", — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Исинбаева долгое время проживает в Монте-Карло. Спортсменка завершила карьеру после недопуска на Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году.