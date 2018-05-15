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Исинбаева признана лучшей женщиной 2018 года в Монте-Карло
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Исинбаева признана лучшей женщиной 2018 года в Монте-Карло 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Российский стадион
Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила, что получила премию в Монте-Карло за благотворительную деятельность.
«Я была удостоена чести быть награжденной премией «Монте-Карло. Лучшая женщина 2018 года» за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как чемпиона за мир!
Премия учреждена фондом «Женщины в спорте» и является международной", — написала Исинбаева в своём «инстаграме».
Исинбаева долгое время проживает в Монте-Карло. Спортсменка завершила карьеру после недопуска на Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
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