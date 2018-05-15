Дмитрий Свищев: «Мы снова сталкиваемся с политикой двойных стандартов»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев ЛДПР ) прокомментировал раскрытие хакерами случаев употребления спортсменами допинга в Швеции. Он назвал эту ситуацию политикой двойных стандартов.

Хакеры Fancy Bear опубликовали документы об использовании допинга в Швеции

Ранее хакеры из Fancy Bears обнародовали документы Шведского союза спортивных организаций (RF), указывающие на то, что чиновники скрыли положительные допинг пробы двух атлетов-соотечественников. Речь идет о лыжнике Бьорне Сандстреме и легкоатлетке Марии Нильссон. Допинг-пробы спортсменов были сданы в разное время, однако оба теста показали наличие в организме атлетов запрещенного тербуталина.

— Мы снова сталкиваемся с политикой двойных стандартов, которая давно уже считается нормой на Западе, заявил Свищев. — Предлагаю вспомнить шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона , который совсем недавно громогласно обвинял наших спортсменов в допинге. Интересно, как он будет оправдываться теперь, когда весь мир узнал, по сути, о государственной поддержке допинга в Швеции?

Вновь становится очевидным факт того, что допинг — это способ политического давления на Россию. Наша страна уже не раз на деле демонстрировала, и продолжает это делать, что является главным противником употребления запрещенных препаратов в мировом спорте.