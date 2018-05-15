Олимпийский чемпион из Великобритании перенес кровоизлияние в мозг

Британский легкоатлет и победитель Олимпиады-2004 Даррен Кэмпбелл пережил кровоизлияние в мозг, сообщает "Советский спорт" . Сейчас Кэмпбелл, которому в этом году должно исполниться 45 лет находится в госпитале.

Врачи сообщили, что у Кэмпбелла произошла апоплексия мозга и британский легкоатлет был на волосок от смерти

"Врачи сказали, что если бы я не был в форме, меня бы здесь не было. Я всегда готов к сражению. Пока за меня сражаются врачи, буду бороться и я", — заявил олимпийский чемпион

В Афинах Кэмпбелл стал золотым призером в составе сборной Великобритании в эстафете 4 по 100 метров. Помимо этого он выиграл серебряную медаль Олимпиады в Сиднее в 2000 году на дистанции 200 метров.