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Олимпийский чемпион из Великобритании перенес кровоизлияние в мозг
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Олимпийский чемпион из Великобритании перенес кровоизлияние в мозг 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Британский легкоатлет и победитель Олимпиады-2004 Даррен Кэмпбелл пережил кровоизлияние в мозг, сообщает "Советский спорт". Сейчас Кэмпбелл, которому в этом году должно исполниться 45 лет находится в госпитале.
Врачи сообщили, что у Кэмпбелла произошла апоплексия мозга и британский легкоатлет был на волосок от смерти
"Врачи сказали, что если бы я не был в форме, меня бы здесь не было. Я всегда готов к сражению. Пока за меня сражаются врачи, буду бороться и я", — заявил олимпийский чемпион
В Афинах Кэмпбелл стал золотым призером в составе сборной Великобритании в эстафете 4 по 100 метров. Помимо этого он выиграл серебряную медаль Олимпиады в Сиднее в 2000 году на дистанции 200 метров.
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