У чемпиона ОИ произошло кровоизлияние в мозг

Олимпийский чемпион по легкой атлетике британец Даррен Кэмпбелл едва не погиб от кровоизлияния в мозг, пишет The Mirror.

Спортсмен рассказал, что пережил апоплексию мозга и находился на волосок от смерти. По словам врачей, пережить кровоизлияние ему помогла хорошая физическая форма.

«Я всегда готов к сражению. Пока за меня сражаются врачи, буду бороться и я», — сказал Кэмпбелл.

Даррен Кэмпбелл — олимпийский чемпион 2004 года. Он взял золото Афин в эстафете 4x100 метров. На Олимпиаде 2000 года он выиграл серебряную медаль в беге на 200 м.