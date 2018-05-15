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У чемпиона ОИ произошло кровоизлияние в мозг
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У чемпиона ОИ произошло кровоизлияние в мозг 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Олимпийский чемпион по легкой атлетике британец Даррен Кэмпбелл едва не погиб от кровоизлияния в мозг, пишет The Mirror.
Спортсмен рассказал, что пережил апоплексию мозга и находился на волосок от смерти. По словам врачей, пережить кровоизлияние ему помогла хорошая физическая форма.
«Я всегда готов к сражению. Пока за меня сражаются врачи, буду бороться и я», — сказал Кэмпбелл.
Даррен Кэмпбелл — олимпийский чемпион 2004 года. Он взял золото Афин в эстафете 4x100 метров. На Олимпиаде 2000 года он выиграл серебряную медаль в беге на 200 м.
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