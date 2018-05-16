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Воздушная Атлетика: Абакан — 2018, шестой турнир спортивного сезона ФВАР
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Воздушная Атлетика: Абакан — 2018, шестой турнир спортивного сезона ФВАР 

Российский стадион 11 часов назад
Фото: Российский стадион
Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) продолжает серию региональных отборочных турниров Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018».
Воздушная Атлетика Абакан — 2018, это уже шестой турнир серии и первый по СФО и ДФО, который состоится 19 мая 2018 в спортивном комплексе «Абакан», Катанова ул. д.10, Абакан.
Традиционно ФВАР проводит спортивные турниры в трех основных дисциплинах Воздушной Атлетики: спорт на пилоне, воздушными полотнам и воздушному кольцу, в различных возрастных категориях.
Заявки на участие в турнире подали более 50 атлетов, представляющих 7 школ и студий развивающих дисциплины воздушной атлетики из Красноярского края и Республики Хакасия.
Все отборочные турниры сезона 2018 проводятся по новым правилам ФВАР, наиболее отличительная особенность которых в этом сезоне это:
дополнительные категории — увеличен возраст участников и добавлены дополнительные категории;
более четко и строго описаны требования к выступлению и подготовке участников спортивного турнира.
применяется объективная система распределения баллов при оценке выступлений участников (обязательные упражнения не привязаны к категориям и значительно влияют на оценку выступления);
по итогам отборочного турнира отбираются только 5 атлетов, ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ с наивысшим баллом по своей категории (подгруппе), для участия в финале «Общероссийского спортивного турнира по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018», который пройдет в сентябре 2018 в Москве.
Отборочный турнир Воздушная Атлетика Абакан— 2018 проводится при поддержке Партнёров ФВАР.
Получить более подробную информацию о формате соревнований, месте проведения, правилах и задать свои вопросы можно в официальных группах турнира и федерации.
Спортивная Россия — информационный партнер соревнований
Федерация Воздушной Атлетики России
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