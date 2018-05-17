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Соколова назвала «жестью» недопуск к соревнованиям
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Легкоатлетка Соколова назвала свой недопуск к соревнованиям жестью 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года в прыжках в длину Елена Соколова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) о недопуске к соревнованиям. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Мне отказали? Спасибо за новость, не знала. Жесть, конечно, все уже надоело, не знаю, что делать дальше", — сказала Соколова.
Спортсменка заявила, что не понимает, почему не вошла в список Российского антидопингового агентства (РУСАДА) для тестирования.
"Мой тренер на протяжении всего года пытался достучаться до старших тренеров сборной России, чтобы меня включили в пул РУСАДА, но понимания он не находил. Так что в пуле РУСАДА меня до сих пор нет, мне это не понятно", — добавила она.
Ранее ИААФ отклонила заявки более десяти российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе.
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