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Лучшие бегуны столицы живут в Молжаниновском
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Лучшие бегуны столицы живут в Молжаниновском 

Управа района Молжаниновский города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Ученицы 4 «А» и 4 «Г» класса «Школы Перспектива» завоевали золото столичной эстафеты 4 на 100 метров. Юные спортсменки защищали честь округа и района на городском этапе соревнований школьной спортивной лиги по легкой атлетике.
— Золото нам досталось в возрастной категории 10–11 лет, — рассказал представитель администрации школы. — В беге на 400 метров девчонки заняли второе место, уступив лидерам всего одну секунду.
Соревнования прошли на базе Олимпийского центра имени братьев Знаменских. Борьбу за медали вели победители межрайонных и окружных этапов. Всего 37 команд. (то)
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