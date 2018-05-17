Лучшие бегуны столицы живут в Молжаниновском

Ученицы 4 «А» и 4 «Г» класса «Школы Перспектива» завоевали золото столичной эстафеты 4 на 100 метров. Юные спортсменки защищали честь округа и района на городском этапе соревнований школьной спортивной лиги по легкой атлетике.

— Золото нам досталось в возрастной категории 10–11 лет, — рассказал представитель администрации школы. — В беге на 400 метров девчонки заняли второе место, уступив лидерам всего одну секунду.

Соревнования прошли на базе Олимпийского центра имени братьев Знаменских. Борьбу за медали вели победители межрайонных и окружных этапов. Всего 37 команд. (то)