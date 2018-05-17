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ВАДА рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня
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ВАДА рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Комитет по соответствию ВАДА рассмотрит позицию России по докладу Ричарда Макларена 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Джонатана Тэйлора. ВАДА по-прежнему не восстановила в правах РУСАДА. Российская сторона не выполнила два критерия: признание выводов комиссии Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.
Исполком ВАДА во вторник получил официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена. Однако из-за недостатка времени у него не было времени изучить этот документ, поэтому ВАДА будет решать вопрос о восстановлении РУСАДА на сентябрьском исполкоме организации.
— Мы получили письмо из России за тремя подписям. Одна из них — от министра спорта Павла Колобкова, две другие мне нужно уточнить, — сказал Тэйлор. — Кажется, это был глава ОКР Александр Жуков. 14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому. Пока мне сложно судить о том, является ли это письмо шагом к восстановлению РУСАДА. На данный момент я просто не знаком с его содержанием.
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