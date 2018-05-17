ВАДА рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня

Исполком ВАДА во вторник получил официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена. Однако из-за недостатка времени у него не было времени изучить этот документ, поэтому ВАДА будет решать вопрос о восстановлении РУСАДА на сентябрьском исполкоме организации.