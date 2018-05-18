Ещё
Коэ вызван на очную ставку с Диаком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коэ вызван на очную ставку с Диаком 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ вызван во Францию на очную ставку с бывшим главой организации Ламином Диаком, информирует L'Equipe. Заседание суда, который рассматривает обвинения в коррупции против Диака, пройдет 25 мая.
Отметим, что обвинения также связаны с допинговыми скандалом в российской легкой атлетике. Помимо того, что Диак обвиняется в активной и пассивной даче взяток, он также подозревается в отмывании денег. 84-летний сенегалец не может покинуть пределы Франции, так как его паспорт конфискован.
Также во Франции расследуют победу заявок Дохи (Катар) и Юджина (США) на проведение чемпионатов мира в 2019 и 2021 году.
Спорт-Экспресс: последние новости
Ласицкене победила на втором этапе "Бриллиантовой лиги" Исинбаева получила награду за благотворительность в Монте-Карло Глава ВАДА: "Письмо от России, возможно, самое важное, что у нас есть"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские болельщики хотели побить Шевченко7
Сайты по продаже билетов на ЧМ начали блокировать
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ68
Тренер назвал виновных в поражении сборной России154
«Мы заставили Россию говорить на украинском»115
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение