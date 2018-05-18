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Спортсмены поучаствовали в соревнованиях по легкой атлетике
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Спортсмены поучаствовали в соревнованиях по легкой атлетике 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: образовательный комплекс «Школа №2122»
Спортсмены образовательного комплекса «Школа №2122» городского округа Щербинка поучаствовали в соревнованиях по легкой атлетике. Об этом стало известно 16 мая.
В Городском этапе спортивной лиги по легкой атлетике приняли участие 22 сборные команды различных округов Москвы. Ранее они стали победителями в состязаниях своих Межрайонных советов директоров образовательных организаций.
Образовательный комплекс «Школа №2122» представили девочки 2007-2008 годов рождения. В забеге на 30 метров они получили серебряные и бронзовые медали, отметили на официальном сайте образовательного комплекса «Школа №2122» городского округа Щербинка.
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