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Школа олимпийского резерва в Салехарде провожала выпускников
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Школа олимпийского резерва в Салехарде провожала выпускников 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Ежегодный выпускной отметила вчера, 18 мая, Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В спортивном комплексе центра «Авиатор» подводили итоги учебного спортивного года, чествовали лучших спортсменов и тренеров, прощались с выпускниками. Последних в этом году 43 человека.
Пожалуй, самой яркой звездочкой ДЮСШ в этом сезоне стала Антонина Шабаева, выполнившая на днях спортивный разряд Кандидата в мастера спорта (КМС) по тяжелой атлетике.
— Для меня все они — звездочки, — сказал директор СДЮСШ Виктор Кудряшов. — Все 800 ребят нашей школы, занимающиеся в семи видах спорта. Важно, что они у нас.
Напомним, в спортшколе культивируют баскетбол, волейбол, гандбол, тхэквондо, тяжелую атлетику, бокс и лыжные гонки. Лучших спортсменов и тренеров награждал начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации Салехарда Артур Абдулмеджидов. В паузах проходили показательные выступления спортсменов школы.
Удалось пообщаться с Настей Шамановой, удостоенной высшей награды: «Лучший спортсмен года». Она выпускник спортшколы, но завязывать со спортом не собирается. Ее пригласили в екатеринбургское спортивное училище олимпийского резерва. Девушки остаются в тяжелой атлетики примерно до 25 лет. Так что о нашей землячке Тоне Шабаевой услышим наверняка еще не раз. Кстати, сама Тоня уверена, что обязательно выступит за сборную России.
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