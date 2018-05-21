Школа №1532 приняла этап соревнований по легкой атлетике

Школа №1532 гостеприимно приняла этап по легкой атлетике окружных соревнований «Президентские спортивные игры» на межшкольном стадионе.

В состав судейской бригады вошли учителя физической культуры школы и студенты «Спортивно-педагогического колледжа» Департамента спорта и туризма города Москвы. Эти ребята проходят педагогическую практику в школе №1532.

Впервые в столь престижных соревнованиях приняли участие учающиеся 4-6-ых классов, где юные спортсмены школы №1532 показали неплохие результаты среди школ межрайона и заняли 3-е место. Учитывая, что это первые серьезные соревнования, ребята показали высокие результаты и не собираются останавливаться на достигнутом.

Об этом сообщается на сайте школы № 32.