Житель Марьиной Рощи стал бронзовым призером окружных соревнований по легкой атлетике

Финал Московской комплексной межрайонной спартакиады «Мир равных возможностей» по легкой атлетике среди людей с нарушением слуха состоялся на днях в учебно-спортивном комплексе «Искра» на Сельскохозяйственной. В мероприятии приняли участие спортсмены из Марьиной Рощи.

— Команды из 16 районов СВАО соревновались в таких дисциплинах, как бег на 100 метров, прыжки в длину с места, а также эстафета 4 по 100 метров. По итогам конкурса представитель Марьиной рощи Герман Говор взял две бронзы, — сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.

Победитель был награжден медалями и грамотами. (то)