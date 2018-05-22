Шесть российских легкоатлетов подали заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах

Бегуньи на спринтерские дистанции Ирина Болдырева и Виктория Горлова, прыгунья в длину Мария Привалова , метательница диска Наталья Широбокова, прыгунья в высоту Аделина Халикова и прыгун с шестом Георгий Горохов подали в понедельник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"В понедельник в IAAF были отправлены повторные заявки от Ирины Болдыревой, Виктории Горловой, Марии Приваловой, Аделины Халиковой и Натальи Широбоковой, — сказала представительница пресс-службы. — Также была отправлена повторная заявка от Георгия Горохова, который первоначально получил отказ от IAAF".

Причиной отказа Горохову было недостаточное на момент подачи заявки присутствие в пулах допинг-тестирования.