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Сильнейших юных самбистов выявили в районе Куркино
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Сильнейших юных самбистов выявили в районе Куркино 

Управа района Куркино 8 часов назад
Фото: Управа района Куркино
Секция единоборств при МБУ ЦТД «Ростки» провела открытые соревнования по самбо на базе школы № 2005 Куркино в Куркине.
Соревнования проводились при поддержке районной администрации и были посвящены посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Было разыграно 16 комплектов наград. Команда спортсменов из Куркина заняла первое место по итогам соревнований.
В соревнованиях участвовали спортсмены из СК «Время спорта», Митино, спортсмены из школы № 2005, спортсмены из г. Зеленограда. (ск)
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