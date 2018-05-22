Сильнейших юных самбистов выявили в районе Куркино 

Секция единоборств при МБУ ЦТД «Ростки» провела открытые соревнования по самбо на базе школы № 2005 Куркино в Куркине.
Соревнования проводились при поддержке районной администрации и были посвящены посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Было разыграно 16 комплектов наград. Команда спортсменов из Куркина заняла первое место по итогам соревнований.
В соревнованиях участвовали спортсмены из СК «Время спорта», Митино, спортсмены из школы № 2005, спортсмены из г. Зеленограда. (ск)