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Прыгун в высоту Лысенко получил американскую визу и выступит на майском турнире в Юджине
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Прыгун в высоту Лысенко получил американскую визу и выступит на майском турнире в Юджине 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту Данил Лысенко, имеющий разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление в зарубежных стартах в нейтральном статусе, получил американскую въездную визу и выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, который пройдет 26 мая. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Павел Воронков.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова получила соответствующее разрешение в середине января 2018 года. В конце апреля спортсменка получила приглашение выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.
"Данил наконец-то получил американскую въездную визу и завтра вылетит в США. Теперь ему ничто не помешает выступить на турнире в Юджине", — сказал Воронков.
По словам посла США в Москве Джона Хантсмана, консульский центр США в Москве испытывает нехватку сотрудников после сокращения в 2017 году американской дипломатической миссии в России. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Вашингтон сам принял решение о сокращении числа людей, задействованных в консульских отделах в России. По ее словам, увязка сокращения количества сотрудников дипмиссий США в России с оформлением американских виз для россиян не выдерживает никакой критики, поскольку «американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить».
На летнем чемпионате мира-2017 в Лондоне 21-летний Лысенко завоевал серебряную медаль.
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