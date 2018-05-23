Прыгун в высоту Лысенко получил американскую визу и выступит на майском турнире в Юджине

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту Данил Лысенко , имеющий разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступление в зарубежных стартах в нейтральном статусе, получил американскую въездную визу и выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, который пройдет 26 мая. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Павел Воронков. IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова получила соответствующее разрешение в середине января 2018 года. В конце апреля спортсменка получила приглашение выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине. "Данил наконец-то получил американскую въездную визу и завтра вылетит в США. Теперь ему ничто не помешает выступить на турнире в Юджине", — сказал Воронков. По словам посла США в Москве Джона Хантсмана, консульский центр США в Москве испытывает нехватку сотрудников после сокращения в 2017 году американской дипломатической миссии в России. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Вашингтон сам принял решение о сокращении числа людей, задействованных в консульских отделах в России. По ее словам, увязка сокращения количества сотрудников дипмиссий США в России с оформлением американских виз для россиян не выдерживает никакой критики, поскольку «американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить». На летнем чемпионате мира-2017 в Лондоне 21-летний Лысенко завоевал серебряную медаль.