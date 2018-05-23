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Бегун Егор Николаев заявил, что у него нет никаких проблем с антидопинговыми органами
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Бегун Егор Николаев заявил, что у него нет никаких проблем с антидопинговыми органами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский бегун Егор Николаев на командном чемпионате России в конце мая намерен бороться за медали на дистанции 1500 метров и ждет от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуального разрешения на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Как сообщил Николаев ТАСС, он полностью соблюдает антидопинговые правила, поэтому упоминания в СМИ о дисквалификации его сильно покоробили.
Во вторник Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации четырех легкоатлетов, в числе которых был и Егор Николаев. Однако, в сообщении не было указано, что наказание понес метатель копья Егор Николаев, а не его полный тезка, специализирующийся в беге на средние дистанции.
"У меня нет никаких проблем с антидопинговыми органами, поэтому было очень странно видеть свои фотографии к вчерашним новостям о дисквалификации моего полного однофамильца, который метает копье, — заметил Николаев. — А некоторые СМИ написали, что отстранили от спорта на четыре года именно меня. На мой взгляд, было бы правильно, если бы РУСАДА, во избежание различного рода кривотолков, рядом с именем и фамилией дисквалифицированного спортсмена указывало не только вид спорта, но и специализацию. Тем более, если речь идет о легкой атлетике, которой профессионально занимается очень много народу".
"Ближайшим стартом для меня станет командный чемпионат России, где я собираюсь показать высокий результат на дистанции 1500 метров. Что касается зарубежных стартов, то я в свое время отправил в международную федерацию индивидуальную заявку на нейтральный статус, но ответа на нее пока не получил", — подытожил спортсмен.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.
ТАСС: последние новости
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