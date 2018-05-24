Регистрации на забег «Чемпионата» подходит к концу

странице. 29 мая будет официально прекращена регистрация на благотворительный забег «На одном дыхании», организованный «Чемпионатом» и сетью фитнес-клубов World Class . У вас ещё есть время подать заявку на специально созданной

2 июня в парке на Поклонной горе в Москве более полутора тысяч спортсменов возьмут старт на предварительно выбранной дистанции. Бегуны на длинные дистанции могут стать участниками полумарафона. Любители бега и здорового образа жизни могут ограничиться 10 км. Для самых спортивных семей мы подготовили «Детские забеги» на 1 км и 500 м. В рамках развлекательной программы будут организованны интерактивные спортивные зоны и концерт группы Guru Groove Foundation.