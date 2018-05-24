Ещё
Регистрации на забег «Чемпионата» подходит к концу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Регистрации на забег «Чемпионата» подходит к концу 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
29 мая будет официально прекращена регистрация на благотворительный забег «На одном дыхании», организованный «Чемпионатом» и сетью фитнес-клубов World Class. У вас ещё есть время подать заявку на специально созданной странице.
2 июня в парке на Поклонной горе в Москве более полутора тысяч спортсменов возьмут старт на предварительно выбранной дистанции. Бегуны на длинные дистанции могут стать участниками полумарафона. Любители бега и здорового образа жизни могут ограничиться 10 км. Для самых спортивных семей мы подготовили «Детские забеги» на 1 км и 500 м. В рамках развлекательной программы будут организованны интерактивные спортивные зоны и концерт группы Guru Groove Foundation.
Чемпионат.com: последние новости
Российская биатлонистка Куклина хочет выступать за Беларусь Компания KPMG вновь назвала «Манчестер Юнайтед» самым дорогим футбольным клубом Бураковски — первый игрок «Вашингтона» за последние 30 лет с дублем в 7-й игре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России выбрала девиз на ЧМ20
Футбольный талант умер, помочившись в канал139
В России признали правоту Родченкова152
Назван самый дорогой футбольный клуб мира
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие107
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение