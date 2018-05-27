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Российский легкоатлет завоевал серебро на соревнованиях в США
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Российский легкоатлет завоевал серебро на соревнованиях в США 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Reuters
Россиянин Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 метров с барьерами на третьем этапе "Бриллиантовой лиги", сообщает ТАСС.
27-летний россиянин показал результат 13,08 секунды. Победу одержал ямайский спортсмен Омар Маклеод (13,01), а бронзу завоевал представитель США Девон Аллен (13,13).
Ранее на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае россиянин занял третье место с результатом 13,27 секунды.
Ежегодный турнир "Бриллиантовой лиги" включает в себя 14 этапов. Финал состоится в Брюсселе 31 августа.
Ранее сообщалось, что у российского легкоатлета Шубенкова родился сын.
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