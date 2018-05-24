Шубенков, Лысенко и Сидорова примут участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине

Три российских легкоатлета выступят на третьем этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине.

Соревнования пройдут 25-26 мая в Юджине. Россияне выступят во второй день турнира.