Шубенков, Лысенко и Сидорова примут участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине 

Три российских легкоатлета выступят на третьем этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине.
Приглашения для участия в турнире получили Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Данил Лысенко (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки в высоту), сообщает официальный сайт «Бриллиантовой лиги».
Соревнования пройдут 25-26 мая в Юджине. Россияне выступят во второй день турнира.
Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Андрея Гапона, Дениса Черняева, Алексея Толоконникова и Егора Николаева за нарушение антидопинговых правил.