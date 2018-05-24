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Шубенков, Лысенко и Сидорова примут участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине
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Шубенков, Лысенко и Сидорова примут участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Алтайская правда
Три российских легкоатлета выступят на третьем этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине.
Приглашения для участия в турнире получили Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Данил Лысенко (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки в высоту), сообщает официальный сайт «Бриллиантовой лиги».
Соревнования пройдут 25-26 мая в Юджине. Россияне выступят во второй день турнира.
Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Андрея Гапона, Дениса Черняева, Алексея Толоконникова и Егора Николаева за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском: последние новости
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