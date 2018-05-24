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Министр из Норвегии хочет стать первой женщиной-президентом ВАДА
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Министр из Норвегии хочет стать первой женщиной-президентом ВАДА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министр правительства Норвегии Линда Халлеланд заявила, что хочет стать следующим президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и первой женщиной-руководителем этой организации, сообщает AP со ссылкой на BBC. На сегодняшний день Халлеланд занимает пост вице-президента ВАДА.
— ВАДА нужны изменения, — заявила Халлеланд. — Требуются большая прозрачность, большее разнообразие и больше полового равенства.
По данным издания, законодатель планирует участвовать в выборах главы ВАДА в следующем году.
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