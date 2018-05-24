Министр из Норвегии хочет стать первой женщиной-президентом ВАДА

Министр правительства Норвегии Линда Халлеланд заявила, что хочет стать следующим президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и первой женщиной-руководителем этой организации, сообщает AP со ссылкой на BBC. На сегодняшний день Халлеланд занимает пост вице-президента ВАДА.

— ВАДА нужны изменения, — заявила Халлеланд. — Требуются большая прозрачность, большее разнообразие и больше полового равенства.

По данным издания, законодатель планирует участвовать в выборах главы ВАДА в следующем году.