Лукашенко призвал ввести уголовную ответственность за допинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение правительству страны ввести уголовную ответственность за употребление допинга и применение запрещенных методов в процессе подготовки белорусскими спортсменами, передает "Советский спорт"

По информации Sport.tyt.by, глава государства уже подписал указ «О противодействии допингу в спорте». Он предусматривает введение санкций в отношении спортсменов и их тренеров за применение допинга. В случае систематических нарушений антидопинговых правил виновным грозит исключение из реестров федераций на срок до двух лет, а также лишение государственных наград.

Международная федерация гребли на каноэ (ICF) в 2016 году отстранила белорусских атлетов на один год за употребление допинга. Белорусская сторона подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на данное решение, которая в итоге была удовлетворена из-за недостаточных доказательств вины.