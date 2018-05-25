За употребление допинга Лукашенко поручил ввести уголовную ответственность

В Белоруссии за нарушение антидопинговых правил спортсменов будут лишать госнаград, а федерации — господдержки. Такие меры содержатся в указе о противодействии допингу в спорте, который подписал 24 мая президент страны Александр Лукашенко , сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты.

За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.

В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.

Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что «спорт должен быть чистым», и предупреждал, что к нарушителям будут применять самые жесткие меры.