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За употребление допинга Лукашенко поручил ввести уголовную ответственность
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За употребление допинга Лукашенко поручил ввести уголовную ответственность 

SPORT24.ru 53 минуты назад
В Белоруссии за нарушение антидопинговых правил спортсменов будут лишать госнаград, а федерации — господдержки. Такие меры содержатся в указе о противодействии допингу в спорте, который подписал 24 мая президент страны Александр Лукашенко, сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты.
За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.
В отношении национальных и сборных команд в таких случаях предусмотрены меры, включающие уменьшение их численности и финансирования.
Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение спортсменов к нарушению антидопинговых правил.
Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что «спорт должен быть чистым», и предупреждал, что к нарушителям будут применять самые жесткие меры.
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