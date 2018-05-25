Колобков: России никто не запрещал проводить международные соревнования 

Министр спорта России Павел Колобков в рамках дискуссий на ПЭМФ ещё раз подчеркнул, что России никто не запрещал проводить международные соревнования.
«Проблемы в парусном спорте? Нам никто не запрещал и не запрещает проводить международные соревнования, в том числе чемпионаты мира. Сейчас мы рассчитываем, что в ближайшее время наше антидопинговое агентство будет вновь признано ВАДА — мы сделали все для этого. Крымская федерация также может принимать любые соревнования, как бы иного ни хотели наши украинские друзья», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.