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Колобков: России никто не запрещал проводить международные соревнования
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Колобков: России никто не запрещал проводить международные соревнования 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Министр спорта России Павел Колобков в рамках дискуссий на ПЭМФ ещё раз подчеркнул, что России никто не запрещал проводить международные соревнования.
«Проблемы в парусном спорте? Нам никто не запрещал и не запрещает проводить международные соревнования, в том числе чемпионаты мира. Сейчас мы рассчитываем, что в ближайшее время наше антидопинговое агентство будет вновь признано ВАДА — мы сделали все для этого. Крымская федерация также может принимать любые соревнования, как бы иного ни хотели наши украинские друзья», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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