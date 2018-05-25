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Сборная ЛАЭС привезла домой рекордное количество наград с олимпиады
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Сборная ЛАЭС привезла домой рекордное количество наград с олимпиады 

Ivyborg.ru 4 часа назад
С 14 по 19 мая сборная Ленинградской АЭС приняла участие в юбилейной X летней спартакиаде работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС — 2018», которая состоялась в г. Нововоронеже, где ее представляли 42 сотрудника станции, а также 3 работника Атомэнергоремонта и 1 работник АО КОНЦЕРН ТИТАН-2.
Сотрудники Ленинградской АЭС оказались очень спортивными и подготовленными спортсменами, они показали отличные результаты как и в личном так и командном первенствах. Во всех видах программы им удалось сохранить прежние позиции или даже улучшить их. Так впервые представителям ЛАЭС удалось подняться на пьедестал почёта в командном зачёте по легкой атлетике и гиревому спорту.
В командном первенстве баскетболисты отстояли титул чемпионов, обыграв в финале команду Нововоронежской АЭС. Волейболисты и футболисты заняли вторые места. Впервые представители ЛАЭС поднялись на пьедестал почёта в командном зачёте по легкой атлетике и гиревому спорту, заняв третьи места.
В лично-командных видах две награды:
1 место — в легкой атлетике в шведской эстафете (800 м. +400 м. +200 м. +100 м.) 2 место — в легкой атлетике в эстафете (4х100 м)
В личном первенстве спортсмены с ленинградской АЭС собрали всё золото:
1 место — 5 медалей (в гиревом спорте, настольном теннисе и легкой атлетике) 2 место — 5 медалей (в легкой атлетике) 3 место — 5 медалей (в гиревом спорте, плавании и легкой атлетике)
На церемонии награждения были названы лучшие спортсмены Х спартакиады, среди которых оказались наши представители:
Тетнев Алексей (РЦ-2 ЛАЭС) лучший игрок турнира по баскетболу. Анкудович Сергей (АО КОНЦЕРН ТИТАН-2) лучший блокирующий турнира по волейболу. Шкуринский Евгений (РЦ-2 ЛАЭС) — лучший нападающий по мини-футболу.
Также команда ленинградской АЭС была названа самой яркой командой спортивного праздника благодаря своим ярким костюмам. Ленинградской АЭС поднималась на пьедестал в каждой номинации, чем подтвердила: ЛАЭС — предприятие могучей физики как в техническом значении, так и спортивном.
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