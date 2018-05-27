Прыгун в высоту Лысенко завоевал серебро на этапе «Бриллиантовой лиги» в США

ТАСС , 27 мая. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко стал обладателем серебряной медали на третьем этапе «Бриллиантовой лиги». Соревнования проходят в американском Юджине.

21-летний спортсмен преодолел планку на высоте 2,32 метра. Победу одержал катарец Мутаз Эсса Баршим (2,36), бронзу завоевал китаец Ю Ванг (2,32).

Россиянин из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выступал на турнире в статусе нейтрального спортсмена.

Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также обладателем золотой медали ЧМ-2018 в помещении, который прошел в Бирмингеме.