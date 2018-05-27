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Прыгун в высоту Лысенко завоевал серебро на этапе «Бриллиантовой лиги» в США
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Прыгун в высоту Лысенко завоевал серебро на этапе «Бриллиантовой лиги» в США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 27 мая. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко стал обладателем серебряной медали на третьем этапе «Бриллиантовой лиги». Соревнования проходят в американском Юджине.
21-летний спортсмен преодолел планку на высоте 2,32 метра. Победу одержал катарец Мутаз Эсса Баршим (2,36), бронзу завоевал китаец Ю Ванг (2,32).
Россиянин из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выступал на турнире в статусе нейтрального спортсмена.
Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также обладателем золотой медали ЧМ-2018 в помещении, который прошел в Бирмингеме.
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