Семеня пробежала 800-метровку с лучшим временем 2018 года

Двукратная олимпийская чемпионка легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня установила новый рекорд 2018 года на дистанции 800 метров на соревнованиях Prefontaine Classic, которые проходили в городе Юджин (США). Семеня защитила чемпионский титул, пробежав дистанцию за 55,92 секунды. Это — лучшее время 2018 года. Второе место заняла американка Эйджи Уилсон, проигравшая Семене более десяти секунд.

Семеня в ближайшее время может быть не допущена к международным соревнованиям. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ввела новые правила, требующие, чтобы спортсменки снизили содержание тестостерона в крови. Данное правило действует для легкоатлеток с высоким содержанием тестостерона. Решение IAAF вызвало недовольство Семени, за спортсменку вступились многие легкоатлеты, а также легкоатлетическая федерация ЮАР. Лёгкая атлетика. Prefontaine Classic (США) 800 м. Жещины

1. Кастер Семеня (ЮАР) — 1.55,92 2. Эйджи Уилсон (США) — 1.56,86 3. Франсин Нионсаба (Бурунди) — 1.56,88