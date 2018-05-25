Павел Колобков: «Решение о восстановлении РУСАДА будет принято после изучения нашего письма в ВАДА»

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал «СЭ» о восстановлении РУСАДА. По его словам, это произойдет после того, как ВАДА изучит обращенное к ней письмо от российской организации.

— Было решение на совете учредителей ВАДА о том, что комиссия дополнительно изучит наше письмо, — отметил Колобков. — На основе этих выводов учредители ВАДА — а это 50 процентов представителей международного спортивного сообщества и 50 процентов представителей государств — путем голосования, в том числе и видеоголосования, будут принимать решение.

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