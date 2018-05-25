Павел Колобков: «Решение о восстановлении РУСАДА будет принято после изучения нашего письма в ВАДА» 

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал «СЭ» о восстановлении РУСАДА. По его словам, это произойдет после того, как ВАДА изучит обращенное к ней письмо от российской организации.
— Было решение на совете учредителей ВАДА о том, что комиссия дополнительно изучит наше письмо, — отметил Колобков. — На основе этих выводов учредители ВАДА — а это 50 процентов представителей международного спортивного сообщества и 50 процентов представителей государств — путем голосования, в том числе и видеоголосования, будут принимать решение.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ВАДА получило письмо, подписанное Колобковым, президентом ОКР Александром Жуковым и главой ПКР Владимиром Лукиным, где представители России признают выводы из доклада Ричарда Макларена о допинговой системе в РФ. (Игорь НОВИКОВ)
СМИ: Россия в письме ВАДА признала выводы комиссии Макларена