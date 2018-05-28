Воздушная Атлетика: Архангельск-2018

Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) проводит отборочный турнир Воздушная Атлетика Архангельск -2018, который состоится 2 июня 2018 в спортивном комплексе «Норд Арена», пр. Советских космонавтов 179, начало турнира в 15-00, вход для зрителей бесплатно.

Воздушная Атлетика Архангельск -2018, это уже седьмой турнир из серии региональных отборочных турниров Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018».

Традиционно ФВАР проводит спортивные турниры в трех основных дисциплинах Воздушной Атлетики: спорт на пилоне, воздушные полотна и воздушное кольцо, в различных возрастных категориях. Заявки на участие в турнире подали более 50 атлетов из Архангельской и Вологодской областей.

Все отборочные турниры сезона 2018 проводятся по новым правилам ФВАР, наиболее отличительная особенность которых в этом сезоне это:

дополнительные категории — увеличен возраст участников и добавлены дополнительные категории;

более четко и строго описаны требования к выступлению и подготовке участников спортивного турнира.

применяется объективная система распределения баллов при оценке выступлений участников (обязательные упражнения не привязаны к категориям и значительно влияют на оценку выступления);

по итогам отборочного турнира отбираются только 5 атлетов, ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ с наивысшим баллом по своей категории (подгруппе), для участия в финале «Общероссийского спортивного турнира по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018», который пройдет в сентябре 2018 в Москве;

участники турнира по результатам турнира получают возможность пройти аттестацию на спортивные разряды и международные уровни по дисциплинам воздушной атлетики (система национальных спортивных разрядов ФВАР и международных уровней IAAA).

Отборочный турнир Воздушная Атлетика Архангельск— 2018 проводится при поддержке Партнёров ФВАР и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в рамках Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018» победителя 2-го конкурса Фонда Президентских грантов в 2017 году, (Заявка №17-2-002002), в категории «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Получить более подробную информацию о формате соревнований, месте проведения, правилах и задать свои вопросы можно в официальных группах турнира и федерации.

Пресс-служба Федерации Воздушной Атлетики России