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Воздушная Атлетика: Архангельск-2018
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Воздушная Атлетика: Архангельск-2018 

Российский стадион 5 часов назад
Фото: Российский стадион
Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) проводит отборочный турнир Воздушная Атлетика Архангельск -2018, который состоится 2 июня 2018 в спортивном комплексе «Норд Арена», пр. Советских космонавтов 179, начало турнира в 15-00, вход для зрителей бесплатно.
Воздушная Атлетика Архангельск -2018, это уже седьмой турнир из серии региональных отборочных турниров Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018».
Традиционно ФВАР проводит спортивные турниры в трех основных дисциплинах Воздушной Атлетики: спорт на пилоне, воздушные полотна и воздушное кольцо, в различных возрастных категориях. Заявки на участие в турнире подали более 50 атлетов из Архангельской и Вологодской областей.
Все отборочные турниры сезона 2018 проводятся по новым правилам ФВАР, наиболее отличительная особенность которых в этом сезоне это:
дополнительные категории — увеличен возраст участников и добавлены дополнительные категории;
более четко и строго описаны требования к выступлению и подготовке участников спортивного турнира.
применяется объективная система распределения баллов при оценке выступлений участников (обязательные упражнения не привязаны к категориям и значительно влияют на оценку выступления);
по итогам отборочного турнира отбираются только 5 атлетов, ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ с наивысшим баллом по своей категории (подгруппе), для участия в финале «Общероссийского спортивного турнира по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018», который пройдет в сентябре 2018 в Москве;
участники турнира по результатам турнира получают возможность пройти аттестацию на спортивные разряды и международные уровни по дисциплинам воздушной атлетики (система национальных спортивных разрядов ФВАР и международных уровней IAAA).
Отборочный турнир Воздушная Атлетика Архангельск— 2018 проводится при поддержке Партнёров ФВАР и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в рамках Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018» победителя 2-го конкурса Фонда Президентских грантов в 2017 году, (Заявка №17-2-002002), в категории «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».
Получить более подробную информацию о формате соревнований, месте проведения, правилах и задать свои вопросы можно в официальных группах турнира и федерации.
Пресс-служба Федерации Воздушной Атлетики России
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