Представители российского спорта изменили свою позицию по допинг-скандалу: «Так они пытаются обелить свою репутацию»

Россия сменила тактику в отношении допинг-скандала, говорит генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии (SUEK) Харри Сювясалми (Harri Syväsalmi).

Чиновники, возглавляющие российский спорт, признали систематическое применение допинга в стране. Однако они отрицают, что руководство страны или спортивные чиновники об этом знали.

Генерального секретаря Центра спортивной этики Финляндии Харри Сювясалми такое заявление российских руководителей забавляет.

«Я лично присутствовал, когда этот министр спорта заявлял, что никакого систематического допинга нет и быть не может», — говорит Сювясалми «Юле» по телефону.

Ранее все отрицали систематическое применение допинга, в том числе и президент России Владимир Путин . Теперь позиция изменилась.

«Наверное, они пришли к выводу, что доказательства становятся неоспоримыми и оправдываться уже бесполезно», — рассуждает Сювясалми.

Согласно докладу профессора юриспруденции Ричарда Макларена (Richard McLaren), во время проведения Олимпиады в Сочи пробы российских спортсменов, содержащие запрещенные вещества, систематически меняли на чистые образцы.

Подобное происходило и во время летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, а также во время чемпионатов мира 2013 года. Как сообщается в докладе, подобная система появилась еще в 2011 году. По заявлениям Макларена, к манипуляциям с медицинскими пробами прибегали более тысячи российских спортсменов.

К таким же результатам пришел и исследовательский комитет при Международном олимпийском комитете, назначенный Самуэлем Шмидом (Samuel Schmid).

Одно из условий ВАДА выполнено

Чиновники, возглавляющие российский спорт, отправили во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) письмо, в котором признали «систематическое» применение допинга. Они не говорят о допинге «на институциональном уровне», как сообщалось в докладе Макларена.

«Так российские руководители обеляют свою репутацию. Тяжело поверить, что эти господа не знали о происходившем. Россия — такая страна, в которой люди на подобных должностях знают о таких вещах», — говорит Сювясалми.

ВАДА пообещала вернуть полномочия российскому антидопинговому агентству РУСАДА, если Россия признает систематическое применение допинга и предоставить ВАДА доступ к московской лаборатории. «Наверняка это истолкуют таким образом, что Россия выполнила первое условие дорожной карты ВАДА».

14 июня состоится заседание ВАДА, на котором будет рассматриваться случай России. Сювясалми считает, что ВАДА поблагодарит Россию за признание и попросит в срочном порядке предоставить доступ к московской лаборатории.

Это было бы первым шагом России для полноценного возвращения в международный спорт. Последние два года российские спортсмены были вынуждены принимать участие в международных спортивных мероприятиях, не используя символику страны.

«Россия сменила тактику. Они хотят создать впечатление, что ответственность была не на спортивных чиновниках, а на ком-то другом. Тогда все вспомнят Григория Родченкова », — говорит Сювясалми.

Родченков — бывший руководитель Российской антидопинговой лаборатории, который сообщил, что в России существует допинг-система на государственном уровне. Он передал данные об этой системе газете «Нью-Йорк таймс» в 2016 году.

Сейчас Родченков живет в США и находится под программой защиты свидетелей.