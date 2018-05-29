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Восемь российских легкоатлетов подали заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах
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Восемь российских легкоатлетов подали заявки в IAAF для участия в зарубежных стартах 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бегуньи Екатерина Ишова, Анастасия Беднова, Наталья Колоскова, Елена Черняева, Алина Шаркова и Анастасия Шукшина, а также прыгуны с шестом Ирина Иванова и Илья Долбин подали в понедельник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"В понедельник в IAAF были отправлены заявки от Екатерины Ишовой, Анастасии Бедновой, Натальи Колосковой, Елены Черняевой, Алины Шарковой и Анастасии Шукшиной, Ирины Ивановой и Ильи Долбина", — сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА.
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