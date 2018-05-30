Ласицкене готова выступить в нейтральном статусе на ЧЕ по легкой атлетике

МОСКВА, 30 мая. / ТАСС /. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене готова выступить на чемпионате Европы в Берлине под нейтральным флагом. Об этом она рассказала на пресс-конференции перед выступлением на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.

Российские легкоатлеты из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ноябре 2015 года вынуждены выступать на мировых турнирах в нейтральном статусе.

"На протяжении двух лет вопрос участия в международных стартах очень сложен для любого россиянина. Я и сейчас выступаю в статусе нейтрального спортсмена. Если не будет принято положительного решение по поводу нас, придется выступать в нейтральном статусе и в Берлине", — сказала Ласицкене.

"Это, конечно, сложно, но мы все время готовимся. И я готова показать, что нахожусь в отличной форме и хочу защищать свои титулы. Тем более что чемпионкой Европы я еще не была, поэтому все будет в моих руках. Будем работать и постепенно выходить на пик формы к Берлину", — добавила она.

Чемпионат Европы пройдет в столице Германии с 7 по 12 августа. 25-летняя Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, победительницей финала «Бриллиантовой лиги» 2017 года.