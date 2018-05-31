Ласицкене одержала 40-ю победу кряду, выиграв этап «Бриллиантовой лиги» в Риме

Двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике россиянка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме. Для 25-летней спортсменки, выступающей в нейтральном статусе, эта победа стала 40-й кряду в официальных соревнованиях. Второе место заняла болгарка Мирела Демирева, а замкнула тройку сильнейших итальянка Елена Валлортигара.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Четвёртый этап. Рим, Италия Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,97 м. 2. Мирела Демирева (Болгария) — 1,94 м. 3. Елена Валлортигара (Италия) — 1,94 м.