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Ласицкене: выступать в нейтральном статусе сложно, но я готова
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Ласицкене: выступать в нейтральном статусе сложно, но я готова 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: ТАСС
На пресс-конференции перед стартом этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту, российская спортсменка Мария Ласицкене, рассказала о сложностях выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Вопрос участия в международных стартах уже на протяжении двух лет очень сложен для любого россиянина. И как сейчас я выступаю в статусе нейтрального спортсмена, так и если не будет принято положительного решение по поводу нас, придётся выступать и в Берлине. Это, естественно, сложно, но мы, несмотря ни на что, готовы, всё время готовимся. И, как и всегда, я готова показывать, что в отличной форме и хочу защищать свои титулы. Кстати, чемпионкой Европы я ещё не была, поэтому всё в моих руках, как говорится. Будем работать и постепенно подходить в хорошей форме к Берлину", — сказала Ласицкене.
Чемпионат Европы пройдёт в Берлине с 7 по 12 августа.
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