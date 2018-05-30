Ласицкене: выступать в нейтральном статусе сложно, но я готова

На пресс-конференции перед стартом этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту, российская спортсменка Мария Ласицкене , рассказала о сложностях выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Вопрос участия в международных стартах уже на протяжении двух лет очень сложен для любого россиянина. И как сейчас я выступаю в статусе нейтрального спортсмена, так и если не будет принято положительного решение по поводу нас, придётся выступать и в Берлине. Это, естественно, сложно, но мы, несмотря ни на что, готовы, всё время готовимся. И, как и всегда, я готова показывать, что в отличной форме и хочу защищать свои титулы. Кстати, чемпионкой Европы я ещё не была, поэтому всё в моих руках, как говорится. Будем работать и постепенно подходить в хорошей форме к Берлину", — сказала Ласицкене.

Чемпионат Европы пройдёт в Берлине с 7 по 12 августа.