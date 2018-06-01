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Российская легкоатлетка одержала 40 побед подряд
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Российская легкоатлетка одержала 40 побед подряд 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала 40-ю победу подряд, выиграв этап Бриллиантовой лиги в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Ласицкене взяла высоту 1,97 метра и обеспечила себе первое место. Позднее спортсменка показала лучший результат сезона — 2,02 метра.
Второе место заняла болгарская спортсменка Мирела Демирева (1,94 метра). На третьем месте расположилась итальянка Елена Валлортигара (1,94).
Победная серия россиянки началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За это время Ласицкене выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига» — ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.
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