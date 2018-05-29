Спортсмены-хулиганы из Дагестана будут лишены возможности выехать на выездные соревнования

Спортсмены-хулиганы из Дагестана будут лишены возможности выехать на выездные соревнованияВыезд на соревнования всероссийского и международного уровня будет закрыт для спортсменов федерации Комбат-Самообороны Дагестана, которые ранее повели себя неподобающим образом за пределами республики.

Такие спортсмены будут включены в черный список федерации как невыездные.

«Президиум нашей федерации принял решение отказать спортсменам-хулиганам в выездах на соревнования. Они будут включены в черный список. Если спортсмен показал себя с плохой стороны в каком-либо регионе России или за рубежом, то больше он не будет командирован. Считаю это жестким, но справедливым наказанием. Хотели бы, чтобы нашу инициативу поддержали и другие федерации», — отметил вице-президент федерации Джамал Кудаев.

Он также сообщил, что спортсмены будут также проходить перед выездами обязательную проверку на наличие в организме наркотических средств.