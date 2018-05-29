Александр Попов: «Мои олимпийские медали, имидж и 17-летний опыт работы в МОК конвертируются в доверие ВАДА»

Кандидат на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов выступил с речью на отчетно-выборной конференции. Он отметил, что его опыт и достижения конвертируются в доверие со стороны ВАДА и спортивных организаций.

— ОКР — это федерации. Данный лозунг должен превратиться в ежедневную, реальную работу с ОСФ, — цитирует пресс-служба ОКР Попова. — Мои олимпийские медали, имидж и 17-летний опыт работы в МОК конвертируются в доверие международных спортивных организаций и ВАДА.

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