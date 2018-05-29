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Попов намерен вернуть доверие ВАДА
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Попов намерен вернуть доверие ВАДА 

News.ru 54 минуты назад
Кандидат на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов сказал на олимпийском собрании, что стремится вернуть доверие Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и спортивных организаций.
«Олимпийский комитет России — это федерации. Данный лозунг должен превратиться в ежедневную, реальную работу с ОСФ. Мои олимпийские медали, имидж и 17-летний опыт работы в МОК конвертируются в доверие международных спортивных организаций и ВАДА, передает слова выдающегося спортсмена корреспондент News.ru с собрания ОКР.»
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