Попов намерен вернуть доверие ВАДА

«Олимпийский комитет России — это федерации. Данный лозунг должен превратиться в ежедневную, реальную работу с ОСФ. Мои олимпийские медали, имидж и 17-летний опыт работы в МОК конвертируются в доверие международных спортивных организаций и ВАДА, передает слова выдающегося спортсмена корреспондент News.ru с собрания ОКР.»