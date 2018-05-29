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У стадиона «Ангстрем» в Савелках состязались в беге глухие спортсмены
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У стадиона «Ангстрем» в Савелках состязались в беге глухие спортсмены 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
26 мая в лесном массиве у зеленоградского стадиона «Ангстрем» прошли финальные окружные соревнования по легкой атлетике Спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В них участвовали 25 спортсменов с нарушениями слуха. Соревнования проводились отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе. Бегуны преодолевали дистанции 100 и 500 метров.
Борьба была упорной и напряженной. По итогам соревнований были определены сильнейшие спортсмены Зеленоградского административного округа.
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