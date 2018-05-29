Студенты ПИФКиС заняли призовые места на соревнованиях по тяжелой атлетике

В конце мая состоялось Первенство Москвы по тяжелой атлетике среди юниоров до 24 лет.

Студенты Педагогического института физической культуры и спорта отлично выступили на соревнованиях. Студентки третьего курса заняли второе и третье место, а двое студентов заняли третье место в своих весовых категориях.

По итогам соревнований троих студентов Педагогического института физической культуры и спорта приняли в состав сборной команды Москвы на учебно-тренировочные мероприятия для подготовки к Спартакиаде молодежи России.