Ещё
Студенты ПИФКиС заняли призовые места на соревнованиях по тяжелой атлетике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студенты ПИФКиС заняли призовые места на соревнованиях по тяжелой атлетике 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В конце мая состоялось Первенство Москвы по тяжелой атлетике среди юниоров до 24 лет.
Студенты Педагогического института физической культуры и спорта отлично выступили на соревнованиях. Студентки третьего курса заняли второе и третье место, а двое студентов заняли третье место в своих весовых категориях.
По итогам соревнований троих студентов Педагогического института физической культуры и спорта приняли в состав сборной команды Москвы на учебно-тренировочные мероприятия для подготовки к Спартакиаде молодежи России.
Каховка: последние новости
В центре «Каховские ромашки» прошел праздник Ученики районной школы участвовали в турнире по стрельбе На Болотниковской улице прошел спортивный праздник
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Победителя ЧМ-2018 вычислили по калькулятору6
Смертельная драка17
Избран новый президент ОКР7
Семак возглавил «Зенит»
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль187
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение