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Зарядка с олимпийскими чемпионами пройдет в МГУ 31 мая
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Зарядка с олимпийскими чемпионами пройдет в МГУ 31 мая 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Спортивно-музыкальная акция «Зарядка с Олимпийскими чемпионами» пройдет 31 мая на площадке перед Шуваловским учебным корпусом МГУ им. М. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе факультета МГУ Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере.
Свое участие в акции подтвердили фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2016 г. Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка 2014 г. в парном катании Татьяна Волосожар, двукратная чемпионка Олимпийских игр по гимнастике Елена Замолодчикова, биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете Ольга Зайцева, чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и другие спортсмены.
«Зарядка с олимпийскими чемпионами поможет студентам зарядиться энергией и отличным настроением на всю весеннюю сессию, укрепить здоровье, силу духа и силу воли. Свою физическую подготовку продемонстрируют около 100 студентов факультета», — отметили в пресс-службе.
Мероприятие организовано Высшей школой культурной политики и управления в гуманитарной сфере с участием Олимпийского комитета России.
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