Зарядка с олимпийскими чемпионами пройдет в МГУ 31 мая

Спортивно-музыкальная акция «Зарядка с Олимпийскими чемпионами» пройдет 31 мая на площадке перед Шуваловским учебным корпусом МГУ им. М. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе факультета МГУ Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере.

«Зарядка с олимпийскими чемпионами поможет студентам зарядиться энергией и отличным настроением на всю весеннюю сессию, укрепить здоровье, силу духа и силу воли. Свою физическую подготовку продемонстрируют около 100 студентов факультета», — отметили в пресс-службе.

Мероприятие организовано Высшей школой культурной политики и управления в гуманитарной сфере с участием Олимпийского комитета России.