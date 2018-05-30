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Четыре медали привезли вологжане со специальной олимпиады России по легкой атлетике
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Четыре медали привезли вологжане со специальной олимпиады России по легкой атлетике 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Сотни участников собрала Спартакиада специальной олимпиады России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Анапе.
Юные спортсмены с различными нарушениями здоровья боролись за победу в конце мая. Честь Вологодчины защищала команда из четырех человек. Трое из них стали призерами состязаний. Так, Данил Воробьев взял сразу две медали: серебро на дистанции в 400 метров и бронзу на стометровке. Алексей Севрюгин стал вторым в прыжках в длину с разбега, Александр Ожигин завоевал серебро на дистанции в 100 метров.
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