Четыре медали привезли вологжане со специальной олимпиады России по легкой атлетике 

Сотни участников собрала Спартакиада специальной олимпиады России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Анапе.
Юные спортсмены с различными нарушениями здоровья боролись за победу в конце мая. Честь Вологодчины защищала команда из четырех человек. Трое из них стали призерами состязаний. Так, Данил Воробьев взял сразу две медали: серебро на дистанции в 400 метров и бронзу на стометровке. Алексей Севрюгин стал вторым в прыжках в длину с разбега, Александр Ожигин завоевал серебро на дистанции в 100 метров.