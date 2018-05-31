Легкоатлеты Приангарья завоевали шесть медалей на Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады России 

Спортсмены Иркутской области завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады России по легкой атлетике, которая завершилась 29 мая в Анапе. В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из 26 российских регионов.
Две серебряные медали завоевали киренские спортсмены: Анастасия Тугарина в толкании ядра и Андрей Наприенко в беге на дистанции 800 метров. Андрей также стал обладателем бронзовой награды в прыжке в высоту.
Третье место в прыжке в длину заняла ангарчанка Анна Каморникова. В беге на 400 метров бронзовым призером стал Евгений Балябин из Ангарска. Третьим на дистанции 3000 метров финишировал Равшан Савельев из Киренска.
Ангарские спортсмены тренируются под руководством Алексея Шарапова. Легкоатлеты из Киренска занимаются у Елены Гоян. «Если ангарчане уже участвовали на соревнованиях всероссийского уровня, то киренские спортсмены приняли участие впервые. При этом спортсмены достойно выступили и стали призерами Спартакиады Специальной олимпиады России по легкой атлетике», — отметил Алексей Шарапов.