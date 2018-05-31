Ещё
Легкоатлеты Приангарья завоевали шесть медалей на Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легкоатлеты Приангарья завоевали шесть медалей на Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады России 

Советский спорт 31 минуту назад
Фото: Вологда.рф
Спортсмены Иркутской области завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады России по легкой атлетике, которая завершилась 29 мая в Анапе. В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из 26 российских регионов.
Две серебряные медали завоевали киренские спортсмены: Анастасия Тугарина в толкании ядра и Андрей Наприенко в беге на дистанции 800 метров. Андрей также стал обладателем бронзовой награды в прыжке в высоту.
Третье место в прыжке в длину заняла ангарчанка Анна Каморникова. В беге на 400 метров бронзовым призером стал Евгений Балябин из Ангарска. Третьим на дистанции 3000 метров финишировал Равшан Савельев из Киренска.
Ангарские спортсмены тренируются под руководством Алексея Шарапова. Легкоатлеты из Киренска занимаются у Елены Гоян. «Если ангарчане уже участвовали на соревнованиях всероссийского уровня, то киренские спортсмены приняли участие впервые. При этом спортсмены достойно выступили и стали призерами Спартакиады Специальной олимпиады России по легкой атлетике», — отметил Алексей Шарапов.
Советский спорт: последние новости
Шубенков, Сидорова и Лысенко выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине Адвокат Родченкова: ФИФА замалчивает тему мошенничества России с допингом Мария Ласицкене: Придется выступать на ЧЕ в Берлине в нейтральном статусе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ104
Черчесов объяснил стыдное поражение России448
Что это было, Россия? Ужас какой-то80
Вратарь шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»1
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение