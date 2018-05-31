Легкоатлеты Приангарья завоевали шесть медалей на Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады России

Спортсмены Иркутской области завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады России по легкой атлетике, которая завершилась 29 мая в Анапе. В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из 26 российских регионов.

Две серебряные медали завоевали киренские спортсмены: Анастасия Тугарина в толкании ядра и Андрей Наприенко в беге на дистанции 800 метров. Андрей также стал обладателем бронзовой награды в прыжке в высоту.

Третье место в прыжке в длину заняла ангарчанка Анна Каморникова. В беге на 400 метров бронзовым призером стал Евгений Балябин из Ангарска. Третьим на дистанции 3000 метров финишировал Равшан Савельев из Киренска.