Легкоатлеты Сибири будут бороться за выход в финал Спартакиады молодежи России в Иркутске

В Иркутске на стадионе ИрНИТУ 6 и 7 июня пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике и II этап Спартакиады молодежи России по легкой атлетике. Соревнования проводятся по четырем возрастным группам — мужчины и женщины 1995 года рождения и старше, юниоры до 23 лет (1996-1998), юниоры до 20 лет (1999-2000), юноши и девушки 2001-2002 годов рождения.

Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. Итоги командного зачета подводятся отдельно для каждого возраста. В программу соревнований включены: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, 100, 110 и 400 метров с барьерами, 2000 и 3000 метров с препятствиями, спортивная ходьба на 5000 и 10000 метров, 7-борье и 10-борье. Также легкоатлеты будут соревноваться в толкании ядра, в метании диска, копья, молота, в прыжках с шестом, в длину и высоту и в тройном прыжке. Состоятся эстафеты 4х100 и 4х400 метров. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями и грамотами.

По предварительным заявкам, в соревнованиях примут участие команды десяти сибирских регионов. Достаточно большие команды ожидается, что приедут из Красноярского края — 83 человека, Омской и Томской областей — по 50 человек, а также Бурятии и Алтайского края.

От Иркутской области планируют принять участие около 120 человек. Ожидается, что в соревнованиях будут участвовать такие известные легкоатлеты Приангарья, как Валерия Никонова, Нина Клюжева, Ольга Ницина, Владислав Скулин, Тимур Идрисов, Ольга Родиошкина, Анна Коновалова , Николай Волевецкий, Мария Миллер, Ксения Елизова, Дарья Скоробогатова и другие спортсмены.

«У нас предусмотрена очень насыщенная программа соревнований. Основная борьба развернется среди молодежного состава команд, у которых будет главной целью попасть на финал Спартакиады молодежи России. Очень сильные команды Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской области. На финал, который пройдет 28-29 июля в Пензе, от Сибирского федерального округа смогут поехать только три команды», — рассказал главный судья соревнований, старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике Василий Шкурбицкий

6 июня соревнования будут проходить с 9.00 до 19.00 часов, 7 июня — с 9.00 до 17.00 часов. Открытие чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике и II этапа Спартакиады молодежи России по легкой атлетике намечено на 12.45 6 июня.