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Бывший менеджер сборной Кении — под следствием о распространении допинга
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Бывший менеджер сборной Кении — под следствием о распространении допинга 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший менеджер олимпийской сборной Кении по легкой атлетике Майкл Ротич подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает Daily Star. Во вторник он предстал перед судьей Фрэнсисом Андайи. По версии следствия, в январе-феврале 2016 года он вступил в сговор с другими лицами с целью распространения запрещенных препаратов среди кенийских спортсменов. Они якобы планировали использовать клинику святого Луки в Элдорете для приема допинга.
Ротич был менеджером сборной Кении на Олимпиаде-2016. По ходу Игр он был депортирован из Рио-де-Жанейро из-за проблем в организации антидопинговой деятельности.
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