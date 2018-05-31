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Экс-менеджер кенийских легкоатлетов обвиняется в распространении допинга
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Экс-менеджер кенийских легкоатлетов обвиняется в распространении допинга 

Чемпионат.com 29 минут назад
Бывший менеджер сборной Кении по лёгкой атлетике Майкл Ротич предстанет перед судом по делу о распространении запрещённых препаратов, сообщает The Star. По версии следствия, в январе-феврале 2016 года он вступил в сговор с другими лицами с целью распространения запрещенных препаратов среди кенийских спортсменов. Для этих целей планировалось использовать клинику святого Луки в Элдорете. В данный момент Ротич освобождён под залог до суда, который начнётся 23 июля.
Ротич был менеджером сборной Кении на Олимпиаде-2016 в Бразилии. Во время Игр он был депортирован из Рио-де-Жанейро из-за обвинений в допинговых махинациях.
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