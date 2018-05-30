Россия признала доклад Макларена? Опубликовано письмо, которое получило ВАДА

Немецкое издание Sportschau опубликовало текст письма, которое Россия направила в адрес ВАДА

Россия признала доклад Макларена ? Вам почудилось

Ранее французское издание L'Equipe заявило, что Россия в письме признает выводы из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Данное требование было одним из важных по восстановлению в правах РУСАДА.

Ранее один из подписавших письмо — министр спорта РФ Павел Колобков — заявил, что Россия в письме принимает решение комиссии МОК от 5 декабря 2017 года об отстранении ОКР. Данное решение базировалось на докладе Самуэля Шмида о допинговой системе в России.

Ключевое отличие доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена от доклада комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида в том, что в последнем нет ссылок на государственную допинговую систему в России.