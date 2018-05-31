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Болт: эмоции от победы в эстафете на Олимпиаде-2008 останутся со мной навсегда
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Болт: эмоции от победы в эстафете на Олимпиаде-2008 останутся со мной навсегда 

Чемпионат.com 58 минут назад
Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне отклонить апелляцию Несты Картера на лишение сборной Ямайки золотых наград в эстафете 4х100 метров на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы спортсмена.
"Правила есть правила, но эмоции от победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине вместе с моими партнёрами по команде в любом случае останутся со мной навсегда», — написал Болт на своей странице в сети «Твиттер».
Картер вместе с Усэйном Болтом, Майклом Фрэйтером и Асафой Пауэллом завоевал золотые медали Игр-2008, однако перепроверка допинг-проб выявила в его образце запрещённое вещество туринабол, после чего Международный олимпийский комитет в январе 2017 года аннулировал результат сборной Ямайки и лишил её золотых наград.
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