Болт: эмоции от победы в эстафете на Олимпиаде-2008 останутся со мной навсегда

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне отклонить апелляцию Несты Картера на лишение сборной Ямайки золотых наград в эстафете 4х100 метров на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы спортсмена.

"Правила есть правила, но эмоции от победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине вместе с моими партнёрами по команде в любом случае останутся со мной навсегда», — написал Болт на своей странице в сети «Твиттер».